В Україні повернули послуги реєстрації актів цивільного стану вcім громадам
Закон надає територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, повноваження з реєстрації народження, шлюбу, смерті
Закон надає територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, повноваження з реєстрації народження, шлюбу, смерті
Народні депутати схвалили в цілому законопроект №4382, яким повернули послуги державної реєстрації актів цивільного стану усім територіальним громадам.
"За" проголосували 343 народні депутати, пише RegioNews.
Цей закон забезпечує право громадян на отримання таких базових адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу, смерті.
Відомо, що внаслідок децентралізаційної реформи мільйонам громадян України наразі суттєво ускладнено доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті. Цей закон надає територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, повноваження з реєстрації народження, шлюбу, смерті.
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