Влада Києва оцінила збитки бюджету через карантин від початку року в 2,5 мільярди

Але введені жорсткі обмеження дали результат

Але введені жорсткі обмеження дали результат

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З початку 2021 року через карантинні обмеження міський бюджет Києва недоотримав вже понад 2,5 млрд грн.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Минулого року місто недоотримало 5 млрд грн надходжень до бюджету. За перший квартал цього року-вже понад 2,5 мільярда гривень. Це великі кошти. Але ми розуміємо, що життя і здоров'я людей залишаються ключовим пріоритетом, – сказав Кличко.

Разом з тим мер столиці зазначив, що введені жорсткі обмеження дали результат і динаміка захворюваності в місті знизилася.

Я можу сказати, що обмеження, які ми ввели, і на проїзд в міському транспорті і закриття ресторанів і кафе – дали результати. І ми сьогодні маємо значне зниження захворюваності в місті, - сказав Кличко.

У той же час він закликав не нехтувати карантинними правилами на Великодні свята, адже в Києві досі висока смертність від вірусу і багато важких хворих.

Як повідомлялося, Київ до кінця тижня вийде з "червоної" зони карантину, - Степанов. За словами міністра, ситуація із захворюваністю в столиці поступово стабілізується.