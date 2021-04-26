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26 апреля 2021, 21:04 54

Власти Киева оценили убытки бюджета из-за карантина с начала года в 2,5 миллиарда

26 апреля 2021, 21:04 54
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Но введенные жесткие ограничения дали результат
Но введенные жесткие ограничения дали результат
Фото из открытых источников
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С начала 2021 года из-за карантинных ограничений городской бюджет Киева недополучил уже свыше 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

В прошлом году город недополучил 5 млрд грн поступлений в бюджет. За первый квартал этого года – уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом, – сказал Кличко.

Вместе с тем мэр столицы отметил, что введенные жесткие ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели, и на проезд в городском транспорте и закрытие ресторанов и кафе – дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе, – сказал Кличко.

В то же время он призвал не пренебрегать карантинными правилами на Пасхальные праздники, ведь в Киеве до сих пор высокая смертность от вируса и много тяжелых больных.

Как сообщалось, Киев до конца недели выйдет из "красной" зоны карантина, - Степанов. По словам министра, ситуация с заболеваемостью в столице постепенно стабилизируется.

Киев Виталий Кличко карантин убытки Ограничение

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