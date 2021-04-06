Уряд скасував ліквідацію територіальних органів Держгеокадастру
Кабмін постановою №301 від 5 квітня скасував рішення про ліквідацію як юридичних осіб територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), а також скасував раніше заплановане скорочення чисельності працівників цього відомства.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.
Постановою "Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" уряд скасував рішення про ліквідацію як юридичних осіб публічного права територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” ... зміни, що додаються, - йдеться в постанові.
Минулорічна постанова про ліквідацію Держгеокадастру визнана такою, що втратила чинність.
Як повідомлялося в грудні минулого року, в Україні протягом двох місяців хочуть ліквідувати обласні управління Держгеокадастру. Відповідний наказ на виконання постанови Кабінету міністрів був підписаний 24 листопада.