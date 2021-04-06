Уряд скасував ліквідацію територіальних органів Держгеокадастру

Минулорічне рішення про скорочення його працівників також скасоване

Минулорічне рішення про скорочення його працівників також скасоване

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Кабмін постановою №301 від 5 квітня скасував рішення про ліквідацію як юридичних осіб територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), а також скасував раніше заплановане скорочення чисельності працівників цього відомства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Постановою "Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" уряд скасував рішення про ліквідацію як юридичних осіб публічного права територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” ... зміни, що додаються, - йдеться в постанові.

Минулорічна постанова про ліквідацію Держгеокадастру визнана такою, що втратила чинність.

Як повідомлялося в грудні минулого року, в Україні протягом двох місяців хочуть ліквідувати обласні управління Держгеокадастру. Відповідний наказ на виконання постанови Кабінету міністрів був підписаний 24 листопада.

Також повідомлялося, що утримання Держгеокадастру в 2019 році обійшлося платникам податків у майже 2 млрд грн, тож співробітників Держгеокадастру стане вдвічі менше: уряд схвалив нову постанову.

9 грудня 2020 року НАБУ затримало двох осіб при дачі $170 тис. хабара главі Держгеокадастру. Розслідування цієї справи НАБУ здійснює з вересня 2020 року.