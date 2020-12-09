Співробітників Держгеокадастру стане вдвічі менше: уряд схвалив нову постанову

Утримання Держгеокадастру в 2019 році обійшлося платникам податків у майже 2 млрд грн

Утримання Держгеокадастру в 2019 році обійшлося платникам податків у майже 2 млрд грн

Фото: КМУ

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка затверджує граничну чисельність працівників Держгеокадастру фактично вдвічі меншу від того, яка є сьогодні.

Про це 9 грудня під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, пише RegioNews.

"Ще одне важливе питання — робота Держгеокадастру. Пройшли місцеві вибори, а це значить, що ми завершили перший етап децентралізації. В рамках цієї реформи на місця були передані дуже великі ресурси, в тому числі і земля в розмірі понад 2 млн га. Передача земель в управління громад означає, що держава більше не буде утримувати величезний штат Держгеокадастру", — сказав Шмигаль.

За його словами, утримання Держгеокадастру в 2019 році обійшлося платникам податків у майже 2 млрд грн.

"У відомстві працює понад 9 тис. осіб. Сьогодні уряд прийме постанову, яка затверджує граничну чисельність працівників фактично вдвічі меншу від того, яка є сьогодні", — додав прем'єр.

Він додав, що також буде оптимізована структура і ліквідовані відділи в районах, проте створюються єдині відділи надання адмінпослуг.

"Для людей і бізнесу якість послуг тільки спроститься і покращиться", — запевнив главу уряду.

У пояснювальній записці до постанови пояснюється, що на сьогодні Держгеокадастр разом з територіальними органами є п'ятим за величиною штату цивільним відомством країни, представленим на рівні кожного району та/або міста.

Передбачається скорочення граничної чисельності працівників системи Держгеокадастру на 57% — до 4,317 тисяч штатних одиниць, в тому числі 4,264 тисяч держслужбовців.

Нагадаємо, в Україні протягом двох місяців хочуть ліквідувати обласні управління Держгеокадастру.