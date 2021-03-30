11:50  30 марта
На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь
12:30  30 марта
Полиция открыла дело из-за аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем
19:11  30 марта
ООС: с начала суток – 7 нарушений режима тишины со стороны оккупантов
UA | RU
UA | RU
30 марта 2021, 21:44 708

Председатель ЦИК за 2020 год задекларировал почти 3 млн грн зарплаты, кольцо и две шубы жены

30 марта 2021, 21:44 708
Читайте також українською мовою
Он также имеет земельный участок и дом на Прикарпатье
Он также имеет земельный участок и дом на Прикарпатье
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель ЦИК Олег Диденко за 2020 год задекларировал свыше 2,9 миллиона гривен зарплаты, кольцо и две шубы жены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные декларации чиновника.

Диденко указал, что в прошлом году получил 2 млн 919 тыс. 761 грн заработной платы в ЦИК.

Наличными председатель ЦИК держит 108 тыс. долл. США, 15,7 тыс. евро и 120 тыс. грн, жена - 25 тыс. долл. США. В то же время на банковских счетах Диденко есть более 636 тысяч грн и 1068 евро.

В собственности Диденко с 2011 года есть земельный участок площадью 1550 кв. м, жилой дом в Кутах Косовского района Ивано-Франковской области, с 2009 года - квартира площадью 53,9 м кв. в Ясногородке Макаровского района Киевской области, а также автомобиль Audi Q7.

Кроме того, глава ЦИК указал, что с 2019 года арендует квартиру в Киеве площадью 83 м кв. и машиноместо.

Задекларировано также кольцо с драгоценными металлами и камнями и две женские шубы, которыми владеет супруга Диденко.

Как сообщалось ранее, мэр Днепра подал декларацию: миллион долларов, автопарк и вертолет. За прошлый год Филатов получил 368 615 гривен зарплаты.

зарплаты деньги имущество декларации ЦИК глава Олег Диденко

ЦИК заменила главу ОИК №87 и трех членов комиссии
30 марта 2021, 18:30
Мэр Тернополя Надал задекларировал квартиры, дом и миллионы наличными
30 марта 2021, 16:59
Министр Абрамовский задекларировал почти 730 тыс. грн доходов в 2020 году
30 марта 2021, 13:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Транзитный губернатор": почему Айну Тимчук считают временным эпизодом на Харьковщине
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua