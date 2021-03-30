Председатель ЦИК за 2020 год задекларировал почти 3 млн грн зарплаты, кольцо и две шубы жены

Он также имеет земельный участок и дом на Прикарпатье

Он также имеет земельный участок и дом на Прикарпатье

Фото из открытых источников

Председатель ЦИК Олег Диденко за 2020 год задекларировал свыше 2,9 миллиона гривен зарплаты, кольцо и две шубы жены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные декларации чиновника.

Диденко указал, что в прошлом году получил 2 млн 919 тыс. 761 грн заработной платы в ЦИК.

Наличными председатель ЦИК держит 108 тыс. долл. США, 15,7 тыс. евро и 120 тыс. грн, жена - 25 тыс. долл. США. В то же время на банковских счетах Диденко есть более 636 тысяч грн и 1068 евро.

В собственности Диденко с 2011 года есть земельный участок площадью 1550 кв. м, жилой дом в Кутах Косовского района Ивано-Франковской области, с 2009 года - квартира площадью 53,9 м кв. в Ясногородке Макаровского района Киевской области, а также автомобиль Audi Q7.

Кроме того, глава ЦИК указал, что с 2019 года арендует квартиру в Киеве площадью 83 м кв. и машиноместо.

Задекларировано также кольцо с драгоценными металлами и камнями и две женские шубы, которыми владеет супруга Диденко.

Как сообщалось ранее, мэр Днепра подал декларацию: миллион долларов, автопарк и вертолет. За прошлый год Филатов получил 368 615 гривен зарплаты.