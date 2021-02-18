В Николаеве СБУ задержала группу преступников, которые "выбивали" несуществующие долги

Группу организовали двое ранее судимых жителей областного центра

Группу организовали двое ранее судимых жителей областного центра

Фото: СБУ

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время спецоперации лидеров группировки, которые терроризировали граждан и угрожая убийством, требовали деньги для наполнения "кассы" криминалитета региона.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Николаевской области, передает RegioNews.

Правоохранители задокументировали факт "выбивания" почти 37 тысяч долларов с предпринимателей. Организаторы группы передавали деньги на содержание представителей криминалитета, в том числе "воров в законе" и лиц, приговоренных к лишению свободы.

По данным следствия, группу организовали двое жителей областного центра, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство. Злоумышленники под видом возвращения несуществующих долгов требовали деньги с местных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Участники банды угрожали потерпевшим насилием и физической расправой, если те не будут давать деньги.

Сотрудники спецподразделения "А" СБУ задержали обоих главарей группировки, у них изъяли два боевых пистолета. Против них возбудили уголовное дело по статье "вымогательство".

Напомним, ранее СБУ поймала организаторов преступных группировок, вымогавших деньги у предпринимателей.