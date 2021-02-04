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04 лютого 2021, 12:06 232

В Енергодарі ТЕС відновила роботу після аварійного відключення

04 лютого 2021, 12:06 232
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Електро та водопостачання міста відновлено
Електро та водопостачання міста відновлено
Фото: з відкритих джерел
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Робота Запорізької теплової електростанції повністю відновлена після аварії на підстанції "Луч".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

У 03.47 Запорізька ТЕС відновила свою роботу в енергосистемі України, після відключення через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК відзначили, що після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС і включити в мережу енергоблок №4 і №1. Енергетики готуються до запуску ще енергоблоку №3 найближчим часом

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

аварія ТЕЦ Енергодар електрика ремонт

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