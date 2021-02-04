В Енергодарі ТЕС відновила роботу після аварійного відключення
Електро та водопостачання міста відновлено
Електро та водопостачання міста відновлено
Робота Запорізької теплової електростанції повністю відновлена після аварії на підстанції "Луч".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
У 03.47 Запорізька ТЕС відновила свою роботу в енергосистемі України, після відключення через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК відзначили, що після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС і включити в мережу енергоблок №4 і №1. Енергетики готуються до запуску ще енергоблоку №3 найближчим часом
Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.
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