В Енергодарі ТЕС відновила роботу після аварійного відключення

Електро та водопостачання міста відновлено

Електро та водопостачання міста відновлено

Фото: з відкритих джерел

Робота Запорізької теплової електростанції повністю відновлена після аварії на підстанції "Луч".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

У 03.47 Запорізька ТЕС відновила свою роботу в енергосистемі України, після відключення через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК відзначили, що після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС і включити в мережу енергоблок №4 і №1. Енергетики готуються до запуску ще енергоблоку №3 найближчим часом

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.