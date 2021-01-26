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26 січня 2021, 17:46 83

Вітренко пояснив, чому в Україні зросли тарифи на газ

26 січня 2021, 17:46 83
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Це сталося через підготовку до чергової газової війни з Росією
Це сталося через підготовку до чергової газової війни з Росією
Фото: УНІАН
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Україна закуповувала газ для закачування в підземні сховища за високими цінами, оскільки готувалася до чергової газової війни з Росією.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, виступаючи у Верховній Раді, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Нафтогаз України", на жаль, закачував основні обсяги газу в той час, коли Україна готувалася до газової війни з Росією. Це була осінь, яка передувала зимовому сезону 2019-2020 року, і закачувався цей газ за ціною, яка не була настільки ж низькою, як ціна цього літа. "Нафтогаз" купував незначні обсяги газу цього літа, але основні обсяги були закачані за вищою ціною", — сказав він.

При цьому, за словами Вітренка, влітку "Нафтогаз" пропонував всім споживачам газ по 4,7 грн за куб. м. в рамках річного контракту.

"Всі, хто хотів, могли купити газ за цією ціною, зафіксувавши її на цілий рік", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, коли українці відчують зниження ціни на газ.

Україна тарифи міністр Міністерство Минэкоэнерго
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