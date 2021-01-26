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26 января 2021, 17:46 89

Витренко объяснил, почему в Украине выросли тарифы на газ

26 января 2021, 17:46 89
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Это произошло из-за подготовки к очередной газовой войне с Россией
Это произошло из-за подготовки к очередной газовой войне с Россией
Фото: УНИАН
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Украина закупала газ для закачки в подземные хранилища по высоким ценам, поскольку готовилась к очередной газовой войне с Россией.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, выступая в Верховной Раде, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Нафтогаз Украины", к сожалению, закачивал основные объемы газа в то время, когда Украина готовилась к газовой войне с Россией. Это была осень, которая предшествовала зимнем сезона 2019-2020 года, и закачивался этот газ по цене, которая не была столь же низкой, как цена этого лета. "Нафтогаз" покупал незначительные объемы газа этого лета, но основные объемы были закачаны по более высокой цене", — сказал он.

При этом, по словам Витренко, летом "Нафтогаз" предлагал всем потребителям газ по 4,7 грн за куб. м. в рамках годового контракта.

"Все, кто хотел, могли купить газ по этой цене, зафиксировав ее на целый год", — пояснил он.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, когда украинцы почувствуют снижение цены на газ.

Украина тарифы министр Министерство Минэкоэнерго
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