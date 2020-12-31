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31 грудня 2020, 17:06 45

Погорільцям з Дворічанського району Харківщини надійшли кошти за втрачене майно

31 грудня 2020, 17:06 45
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Загальна сума виплат склала близько 2,4 млн грн
Загальна сума виплат склала близько 2,4 млн грн
Фото ДСНС
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Матеріальну допомогу за втрачене майно внаслідок лісової пожежі у Дворічанському районі отримали 22 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Cуспільне.

Кошти на рахунки людей надійшли вчора. Йдеться про 22 власників. Загалом це 2,4 млн.

За словами директора Департаменту соціального захисту населення Юрія Шпараги, суми виплат визначала місцева комісія з питань матеріальної допомоги. Люди отримали від 10 до 200 тисяч гривень.

Комісія провела збори, вислухала усіх, хто звернувся, вислухала аргументи. Обчислила суми, виходячи з втрат. Ті, у кого вигорів будинок, отримали по 200 тисяч, ті, у кого сараї, меншу, де втрати незначні — по 10 тисяч, — сказав директор департаменту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масштабні пожежі на Харківщині у вересні Кабмін виділив на допомогу постраждалим 3,3 млн грн, але потерпілі від пожеж на Харківщині не всі отримали компенсації - вони не мають документів права власності на житло.

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