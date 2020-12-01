Потерпілі від пожеж на Харківщині не всі отримали компенсації

Вони не мають документів права власності на житло

Вони не мають документів права власності на житло

Фото ДСНС

Півтора десятка жителів Дворічанського району Харківщини, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали матеріальної допомоги з держбюджету.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

Низка жителів Дворічанського району Харківської області, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали по 300 тис. грн матеріальної допомоги з державного бюджету, оскільки не мають документів, що встановлюють право на житло.

Ті, в кого документи наявні, отримали допомогу. Власники 11 домоволодінь отримали по 300 тис. грн від держави. Також усі постраждалі – власники 25 домоволодінь - отримали по 20 тис. грн з обласного бюджету. Ще 1 млн грн для допомоги було виділено з районного бюджету

З жителями району, котрі не мають правовстановлювальних документів на втрачене житло, зустрілася перша заступниця голови Харківської ОДА Тетяна Єгорова-Луценко

Ми знаємо, що в нас залишилося 14 власників домоволодінь, які на сьогодні не отримали ці кошти, оскільки, на жаль, не мають жодних документів на житло. Це дійсно проблема, і ми сьогодні шукаємо можливості її вирішити, - сказала чиновниця.

За її словами, чиновники ініціюватимуть розгляд цього питання на найближчій сесії обласної ради. Йдеться про надання цим людям матеріальної допомоги з обласного бюджету у такому ж розмірі, як допомога від держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив на допомогу постраждалим від пожеж на Харківщині 3,3 млн грн.