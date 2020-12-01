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01 грудня 2020, 20:49 3

Потерпілі від пожеж на Харківщині не всі отримали компенсації

01 грудня 2020, 20:49 3
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Вони не мають документів права власності на житло
Вони не мають документів права власності на житло
Фото ДСНС
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Півтора десятка жителів Дворічанського району Харківщини, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали матеріальної допомоги з держбюджету.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

Низка жителів Дворічанського району Харківської області, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали по 300 тис. грн матеріальної допомоги з державного бюджету, оскільки не мають документів, що встановлюють право на житло.

Ті, в кого документи наявні, отримали допомогу. Власники 11 домоволодінь отримали по 300 тис. грн від держави. Також усі постраждалі – власники 25 домоволодінь - отримали по 20 тис. грн з обласного бюджету. Ще 1 млн грн для допомоги було виділено з районного бюджету

З жителями району, котрі не мають правовстановлювальних документів на втрачене житло, зустрілася перша заступниця голови Харківської ОДА Тетяна Єгорова-Луценко

Ми знаємо, що в нас залишилося 14 власників домоволодінь, які на сьогодні не отримали ці кошти, оскільки, на жаль, не мають жодних документів на житло. Це дійсно проблема, і ми сьогодні шукаємо можливості її вирішити, - сказала чиновниця.

За її словами, чиновники ініціюватимуть розгляд цього питання на найближчій сесії обласної ради. Йдеться про надання цим людям матеріальної допомоги з обласного бюджету у такому ж розмірі, як допомога від держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив на допомогу постраждалим від пожеж на Харківщині 3,3 млн грн.

Харківська область пожежа компенсація ДСНС ОДА
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