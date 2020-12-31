Погорельцам из Двуречанского района Харьковщины поступили денежные средства за утраченное имущество

Общая сумма выплат составила около 2,4 млн грн

Общая сумма выплат составила около 2,4 млн грн

Фото ГСЧС

Материальную помощь за утраченное имущество в результате лесного пожара в Двуречанском районе получили 22 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Средства на счета людей поступили вчера. Речь идет о 22 владельцах. В общем это 2,4 млн.

По словам директора Департамента социальной защиты населения Юрия Шпараги, суммы выплат определяла местная комиссия по вопросам материальной помощи. Люди получили от 10 до 200 тысяч гривен.

Комиссия провела собрание, выслушала всех, кто обратился, выслушала аргументы. Посчитала суммы, исходя из потерь. Те, у кого сгорел дом, получили по 200 тысяч, те, у кого сараи, меньшую, где потери незначительные — по 10 тысяч, — сказал директор департамента.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за масштабных пожаров на Харьковщине в сентябре Кабмин выделил на помощь пострадавшим 3,3 млн грн, но пострадавшие от пожаров на Харьковщине не все получили компенсации - они не имеют документов права собственности на жилье.