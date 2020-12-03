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03 грудня 2020, 15:01 11

Бюджет цього року буде виконано - Шмигаль

03 грудня 2020, 15:01 11
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Для покриття витрат бюджету є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень
Для покриття витрат бюджету є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень
Фото: kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поточна економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Податкова служба вже виконала річний план із надходження, митниця поки відстає по планових надходженнях. Цьому є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію та навести порядок в її роботі", - зазначив Шмигаль.

За його словами, для покриття витрат бюджету цього року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень - традиційні джерела, якими Україна користувалася впродовж незалежності.

У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (під 10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що держбюджет на 2021 рік можуть схвалити на позачерговому засіданні.

Деніс Шмигаль бюджет фінансова допомога финансирование займ
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