Бюджет цього року буде виконано - Шмигаль

Для покриття витрат бюджету є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень

Для покриття витрат бюджету є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень

Фото: kmu.gov.ua

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

Податкова служба вже виконала річний план із надходження, митниця поки відстає по планових надходженнях. Цьому є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію та навести порядок в її роботі", - зазначив Шмигаль.

За його словами, для покриття витрат бюджету цього року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень - традиційні джерела, якими Україна користувалася впродовж незалежності.

У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (під 10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що держбюджет на 2021 рік можуть схвалити на позачерговому засіданні.