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Бюджет этого года будет выполнен - Шмыгаль
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03 декабря 2020, 15:01 6

Бюджет этого года будет выполнен - Шмыгаль

03 декабря 2020, 15:01 6
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Для покрытия расходов бюджета есть рынок внешних и внутренних заимствований
Для покрытия расходов бюджета есть рынок внешних и внутренних заимствований
Фото: kmu.gov.ua
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что текущая экономическая ситуация позволяет Украине выполнить бюджет 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениям. Этому есть веские причины. Нам не с первого раза удалось изменить менеджмент таможни, чтобы устранить злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для покрытия расходов бюджета в этом году есть рынок внешних и внутренних заимствований - традиционные источники, которыми Украина пользовалась в годы независимости.

У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", - заметил он.

Ранее сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.

Денис Шмыгаль бюджет финансовая помощь финансирование займ
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