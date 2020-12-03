Бюджет этого года будет выполнен - Шмыгаль

Для покрытия расходов бюджета есть рынок внешних и внутренних заимствований

Для покрытия расходов бюджета есть рынок внешних и внутренних заимствований

Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениям. Этому есть веские причины. Нам не с первого раза удалось изменить менеджмент таможни, чтобы устранить злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для покрытия расходов бюджета в этом году есть рынок внешних и внутренних заимствований - традиционные источники, которыми Украина пользовалась в годы независимости.

У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", - заметил он.

Ранее сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.