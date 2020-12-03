Консультації з держбюджету-2021 продовжаться, але суттєвих змін чекати не варто - Гетманцев

Він вважає, що проєкт бюджету "відповідає кризовому стану в Україні"

Він вважає, що проєкт бюджету "відповідає кризовому стану в Україні"

Фото: з відкритих джерел

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що консультації щодо законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік продовжаться, але суттєвих змін у ньому не буде.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ми ще продовжимо консультації щодо проєкту бюджету, але так чи інакше там якихось суттєвих змін не буде... У нас багато питань до проєкту бюджету, але це те, з чим ми змушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити ілюзіями", - сказав він.

Він також підкреслив, що проєкт бюджету на наступний рік - "реальний, приземлений, який відповідає кризовому стану в Україні та світі".

Раніше повідомлялося, що держбюджет на 2021 рік можуть схвалити на позачерговому засіданні.