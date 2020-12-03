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03 декабря 2020, 10:29 13

Консультации по госбюджету-2021 продолжатся, но существенных изменений ждать не стоит - Гетманцев

03 декабря 2020, 10:29 13
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Он считает, что проект бюджета "соответствует кризисному состоянию в Украине"
Он считает, что проект бюджета "соответствует кризисному состоянию в Украине"
Фото: из открытых источников
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Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что консультации по законопроекту о государственном бюджете на 2021 год продолжатся, но существенных изменений в нем не будет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы еще продолжим консультации по проекту бюджета, но так или иначе там каких-то существенных изменений не будет... У нас всех много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить иллюзиями", - сказал он.

Он также подчеркнул, что проект бюджета на следующий год - "реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире".

Ранее сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.

бюджет экономика кризис комиссия комитет
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