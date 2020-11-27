Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відклали на пів року - Мінфін

Раніше планувалося підвищити зарплату з 1 липня 2021 року

Раніше планувалося підвищити зарплату з 1 липня 2021 року

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Як передає RegioNews, про це Марченко повідомив під час ефіру програми "Право на владу".

1 липня планувалося 6500 гривень. Зараз буде з 1-го грудня - 6500. Це пояснюється тим, що у нас, певним чином, шокові іноді вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам, дійсно, варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня є більш ніж нормальним терміном запровадження 6500 гривень", - заявив він.

Марченко також додав, що вчителям також варто очікувати на підвищення заробітних плат: "Буде підвищення. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителів не будуть знижені, а будуть підвищені в запланованих обсягах".

Нагадаємо, раніше Шмигаль наголосив, що в країні досі є проблема, пов'язана із дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців, а це призводить до того, що розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить до 25%.