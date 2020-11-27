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27 листопада 2020, 08:42 10

Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відклали на пів року - Мінфін

27 листопада 2020, 08:42 10
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Раніше планувалося підвищити зарплату з 1 липня 2021 року
Раніше планувалося підвищити зарплату з 1 липня 2021 року
Фото: з відкритих джерел
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Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що планове підвищення мінімальної зарплати до рівня 6500 грн перенесеться із липня на грудень 2021 року.

Як передає RegioNews, про це Марченко повідомив під час ефіру програми "Право на владу".

1 липня планувалося 6500 гривень. Зараз буде з 1-го грудня - 6500. Це пояснюється тим, що у нас, певним чином, шокові іноді вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам, дійсно, варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня є більш ніж нормальним терміном запровадження 6500 гривень", - заявив він.

Марченко також додав, що вчителям також варто очікувати на підвищення заробітних плат: "Буде підвищення. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителів не будуть знижені, а будуть підвищені в запланованих обсягах".

Нагадаємо, раніше Шмигаль наголосив, що в країні досі є проблема, пов'язана із дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців, а це призводить до того, що розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить до 25%.

зарплати міністр бюджет финансы Мінфин
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