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27 ноября 2020, 08:42

Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен отложили на полгода - Минфин

27 ноября 2020, 08:42
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Ранее планировалось повысить зарплату с 1 июля 2021 года
Ранее планировалось повысить зарплату с 1 июля 2021 года
Фото: из открытых источников
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Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что плановое повышение минимальной зарплаты до уровня 6500 грн перенесется с июля на декабрь 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом Марченко сообщил во время эфира программы "Право на власть".

1 июля планировалось 6,5 тысяч гривен. Сейчас будет с 1 декабря - 6500. Это объясняется тем, что у нас, определенным образом, шоковые иногда вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам, действительно, стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря более чем нормальным срок введения 6500 гривен", - заявил он.

Марченко также добавил, что учителям также стоит ожидать повышения заработных плат: "Будет повышение. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителя не будут снижены, а будут повышены в запланированных объемах".

Напомним, ранее Шмыгаль отметил, что в стране до сих пор есть проблема, связана с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей, а это приводит к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25%.

зарплаты министр бюджет финансы Минфин
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