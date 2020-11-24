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24 ноября 2020, 14:54 7

Президент подписал закон о выплатах безработным на организацию бизнеса

24 ноября 2020, 14:54 7
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Фонды соцстраха уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса
Фонды соцстраха уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым уполномочили Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования, передает RegioNews.

Помимо этого, фонды на случай безработицы осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Документом, в частности, устраняются ограничения по финансированию Фондом социального страхования Украины в период действия карантина:

  • единовременных страховых выплат в случае стойкой потери трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве;
  • специальных медицинских и постоянных посторонних доглядел, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью;
  • лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве, человек с инвалидностью;
  • санаторно-курортное лечение пострадавших лиц с инвалидностью;
  • реабилитационное лечение работающих после перенесенных заболеваний и травм.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

коронавирус карантин закон президент социальные выплаты
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