Президент подписал закон о выплатах безработным на организацию бизнеса

Фонды соцстраха уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса

Фонды соцстраха уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым уполномочили Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования, передает RegioNews.

Помимо этого, фонды на случай безработицы осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Документом, в частности, устраняются ограничения по финансированию Фондом социального страхования Украины в период действия карантина:

единовременных страховых выплат в случае стойкой потери трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве;

специальных медицинских и постоянных посторонних доглядел, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью;

лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве, человек с инвалидностью;

санаторно-курортное лечение пострадавших лиц с инвалидностью;

реабилитационное лечение работающих после перенесенных заболеваний и травм.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.