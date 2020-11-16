Модернізація інфраструктури: Скічко розповів, якою має бути стратегія розвитку транспортної галузі

Транспортна галузь тримається на залученні інвестицій у розвиток інфраструктури

Транспортна галузь тримається на залученні інвестицій у розвиток інфраструктури

Фото: delo.ua

Народний депутат України від партії "Слуга народу" та член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко розповів, якою має бути стратегія розвитку транспортної та інфраструктурної галузі на найближчі п'ять років.

Як передає RegioNews, про це Скічко розповів у інтерв'ю виданню Delo.ua.

Отже, перше - модернізація інфраструктури. Друге - спрощення правил і дозвільної системи для роботи у транспортній галузі, створення нормального середовища для роботи перевізників. Третє - повноцінна інтеграція в міжнародну транспортну систему", - зазначив він.

На думку нардепа, транспортний потенціал України реалізується тільки у взаємодії з транспортними мережами інших країн. Дороговказом тут є, наприклад, Угода про Асоціацію з ЄС, її положення, які стосуються транспортної галузі.

"У найближчі 5 років, як на мене, Україна має не тільки створити необхідну нормативно-правову базу для запровадження транспортної мультимодальності - це треба зробити швидше, але й розпочати за підтримки європейських партнерів повну модернізацію своєї транспортної інфраструктури. З тим, щоб по закінченні цього 5-річного терміну Україна вже була повністю готова стати повноцінною частиною європейської системи транспортних комунікацій", - додав нардеп.

Раніше повідомлялось, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.