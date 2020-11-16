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16 ноября 2020, 12:40 21

Модернизация инфраструктуры: Скичко рассказал, какой должна быть стратегия развития транспортной отрасли

16 ноября 2020, 12:40 21
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Транспортная отрасль держится на привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры
Транспортная отрасль держится на привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры
Фото: delo.ua
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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко рассказал, какой должна быть стратегия развития транспортной и инфраструктурной отрасли на ближайшие пять лет.

Как передает RegioNews, об этом Скичко рассказал в интервью изданию Delo.ua.

Итак, первое - модернизация инфраструктуры. Второе - упрощение правил и разрешительной системы для работы в транспортной отрасли, создания нормальной среды для работы перевозчиков. Третье - полноценная интеграция в международную транспортную систему", - отметил он.

По мнению нардепа, транспортный потенциал Украины реализуется только во взаимодействии с транспортными сетями других стран. Путеводной звездой здесь является, например, Соглашение об Ассоциации с ЕС, ее положения, касающиеся транспортной отрасли.

"В ближайшие 5 лет, как по мне, Украина должна не только создать необходимую нормативно-правовую базу для внедрения транспортной мультимодальности - это надо сделать быстрее, но и начать при поддержке европейских партнеров полную модернизацию своей транспортной инфраструктуры. С тем, чтобы по окончании этого 5-летнего срока Украина уже была полностью готова стать полноценной частью европейской системы транспортных коммуникаций", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

транспорт Слуга народа нардеп Александр Скичко
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