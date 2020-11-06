Украинцы потеряли один триллион долларов ВВП за 10 лет - Шмыгаль

Причиной стал нереализованный потенциал страны

Причиной стал нереализованный потенциал страны

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Украины потеряли один триллион долларов за 10 лет из-за нереализованного потенциала.

Об этом он рассказал во время презентации экономического аудита страны, передает RegioNews.

Так, еще весной Зеленский поставил задачу правительству проанализировать, с чем страна заходит в следующее десятилетие, чтобы реалистично поставить себе цели на следующие годы.

Контрольным вопросом было, или мы реализовали свой потенциал, каковы результаты управления нашей страной за предыдущие годы и как мы выглядим по сравнению с нашими соседями. Сегодня имеем четкий ответ - один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион потеряли все граждане Украины из-за постоянных изменений векторов, незавершенной реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сообщил Шмыгаль.

Поэтому правительство предлагает всем переосмыслить экономический потенциал и взглянуть в новом свете на будущее государства.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу государственный бюджет на 2021 год.