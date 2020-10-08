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08 жовтня 2020, 10:39 3

У МВС пояснили, навіщо на місцевих виборах авіація

08 жовтня 2020, 10:39 3
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На місцях може не вистачити правоохоронців для забезпечення порядку
На місцях може не вистачити правоохоронців для забезпечення порядку
Фото: Facebook
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Правоохоронці можуть залучати авіацію під час проведення місцевих виборів з метою реагування на виклики та загрози, якщо для цього не вистачатиме оперативних резервів. Саме для цього на місця будуть вилітати додаткові сили.

Як передає RegioNews, про це повідомив прессекретар МВС Артем Шевченко в коментарі "Громадському радіо".

У якомусь віддаленному селі може бути суттєва боротьба за якогось голову ОТГ і кожного з них може бути своя група підтримки, які можуть захотіти щось спровокувати. Тому треба бути готовими у будь-який момент пильнувати і за необхідності перекинути у найвіддаленіше село, район чи якусь іншу точку посилення", - пояснив він.

Також серед причин називають пандемію коронавірусу. Якщо на місцях правоохоронці хворітимуть, туди вилітатиме підкріплення. Додаткових грошей на це не виділяли, каже речник МВС. І пояснює, що обслуговувати авіацію на цих виборах будуть у межах постійного кошторису відомства.

Нагадаємо, що публічний порядок та безпеку під час місцевих виборів забезпечуватимуть майже 136 тисяч правоохоронців.

поліція авіація вибори голосування порушення
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