В Україні на продаж виставили ще два спиртзаводи
Йдеться про Бершадський і Суходільський спиртзаводи
Йдеться про Бершадський і Суходільський спиртзаводи
Фонд державного майна України виставив на аукціон Бершадський і Суходільський спиртзаводи державного підприємства "Укрспирт" за стартовими цінами 19,8 і 21,6 млн грн відповідно.
Як передає RegioNews з посиланням на прес-службу Фонду держмайна, проведення аукціону з продажу Бершадського спиртзаводу заплановано на 29, а Суходільського - на 30 жовтня.
"Інвестор отримає у власність об'єкти нерухомості, обладнання та транспортні засоби, а також право стати учасником ринку спирту", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Фонд держмайна анонсував початок продажу спиртзаводів, перший аукціон відбудеться 15 жовтня.
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