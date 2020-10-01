В Україні на продаж виставили ще два спиртзаводи

Йдеться про Бершадський і Суходільський спиртзаводи

Йдеться про Бершадський і Суходільський спиртзаводи

Фото: УНІАН

Фонд державного майна України виставив на аукціон Бершадський і Суходільський спиртзаводи державного підприємства "Укрспирт" за стартовими цінами 19,8 і 21,6 млн грн відповідно.

Як передає RegioNews з посиланням на прес-службу Фонду держмайна, проведення аукціону з продажу Бершадського спиртзаводу заплановано на 29, а Суходільського - на 30 жовтня.

"Інвестор отримає у власність об'єкти нерухомості, обладнання та транспортні засоби, а також право стати учасником ринку спирту", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Фонд держмайна анонсував початок продажу спиртзаводів, перший аукціон відбудеться 15 жовтня.