10:01  01 жовтня
В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
09:02  01 жовтня
Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
14:19  01 жовтня
На Одещині чиновник мерії намагався підкупити членів виборчкому - СБУ
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2020, 13:58 4

В Україні на продаж виставили ще два спиртзаводи

01 жовтня 2020, 13:58 4
Читайте также на русском языке
Йдеться про Бершадський і Суходільський спиртзаводи
Йдеться про Бершадський і Суходільський спиртзаводи
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Фонд державного майна України виставив на аукціон Бершадський і Суходільський спиртзаводи державного підприємства "Укрспирт" за стартовими цінами 19,8 і 21,6 млн грн відповідно.

Як передає RegioNews з посиланням на прес-службу Фонду держмайна, проведення аукціону з продажу Бершадського спиртзаводу заплановано на 29, а Суходільського - на 30 жовтня.

"Інвестор отримає у власність об'єкти нерухомості, обладнання та транспортні засоби, а також право стати учасником ринку спирту", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Фонд держмайна анонсував початок продажу спиртзаводів, перший аукціон відбудеться 15 жовтня.

приватизація Україна Фонд держмайна спиртзавод уряд Завод
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »