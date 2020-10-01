В Украине на продажу выставили еще два спиртзавода
Речь идет о Бершадском и Суходольском спиртзаводах
Речь идет о Бершадском и Суходольском спиртзаводах
Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион Бершадский и Суходольский спиртзаводы государственного предприятия "Укрспирт" по стартовым ценам 19,8 и 21,6 млн грн соответственно.
Как передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества, проведение аукциона по продаже Бершадского спиртзавода запланировано на 29, а Суходольского - на 30 октября.
"Инвестор получит в собственность объекты недвижимости, оборудование и транспортные средства, а также право стать участником рынка спирта", - сказано в сообщении.
Напомним, Фонд госимущества анонсировал начало продажи спиртзаводов, первый аукцион состоится 15 октября.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине