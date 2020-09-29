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29 вересня 2020, 14:44 3

Кабмін зменшив видатки на субсидії: кому віддадуть гроші

29 вересня 2020, 14:44 3
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Йдеться про скорочення 756,9 млн гривень
Йдеться про скорочення 756,9 млн гривень
Рixabay
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Кабінет міністрів перерозподілив видатки державного бюджету, передбачені Міністерству соціальної політики на 2020 рік. Частина коштів, передбачених на субсидії, буде витрачена на осіб з інвалідністю.

Відповідне розпорядження уряду від 28 вересня 2020 р. №1177-р оприлюднене на Урядовому порталі, інформує RegioNews.

Документ передбачає зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" на суму 756,9 млн гривень.

На цю ж суму передбачено збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю".

Нагадаємо, раніше у Мінфіні пояснили, чому у Дежбюджеті-2021 зменшили видатки на субсидії.

Кабмін гроші бюджет субсидія уряд
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