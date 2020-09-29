Кабмін зменшив видатки на субсидії: кому віддадуть гроші

Йдеться про скорочення 756,9 млн гривень

Йдеться про скорочення 756,9 млн гривень

Рixabay

Кабінет міністрів перерозподілив видатки державного бюджету, передбачені Міністерству соціальної політики на 2020 рік. Частина коштів, передбачених на субсидії, буде витрачена на осіб з інвалідністю.

Відповідне розпорядження уряду від 28 вересня 2020 р. №1177-р оприлюднене на Урядовому порталі, інформує RegioNews.

Документ передбачає зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" на суму 756,9 млн гривень.

На цю ж суму передбачено збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю".

Нагадаємо, раніше у Мінфіні пояснили, чому у Дежбюджеті-2021 зменшили видатки на субсидії.