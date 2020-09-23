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23 сентября 2020, 18:53 6

Фонд госимущества выставил на продажу третий объект "Укрспирта"

23 сентября 2020, 18:53 6
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Объект находится в Винницкой области
Объект находится в Винницкой области
Фото: flickr
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23 сентября Фонд государственного имущества объявил о проведении аукциона по продаже третьего объекта ГП "Укрспирт" - Овечацкого места осуществления деятельности и хранения спирта (МПД).

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Укрспирт", передает RegioNews.

Известно, что стартовая цена продажи объекта составляет 19,838 млн грн. Аукцион состоится 22 октября 2020 года.

Торги будут проходить на платформе "Prozorro.Продажи".

Овечацкое МПД находится в Винницкой области и выставлено на приватизационный аукцион третьим из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Напомним, 17 сентября Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта", он находится в Харьковской области.

Также сообщалось, что "Укрспирт" планируют продать за 2,5 миллиарда гривен.

приватизация Фонд госимущества Укрспирт продажа Завод
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