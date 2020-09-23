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23 вересня 2020, 11:30 12

"Нафтогаз" зазнав збитків на понад 10 млрд грн

23 вересня 2020, 11:30 12
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Чистий дохід компанії склав 71,403 млрд грн
Чистий дохід компанії склав 71,403 млрд грн
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Консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" у першому півріччі 2020 року склав 11,541 млрд грн. Минулого року "Нафтогаз" отримав за цей період 24,704 млрд грн прибутку.

Про це йдеться у проміжній фінансовій звітності компанії, яка оприлюднена на сайті НАК.

За даними звітності, чистий дохід компанії склав 71,403 млрд грн (у першому півріччі 2019 року 90,605 млрд грн).

Фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл так прокоментував діяльність компанії: "У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, "Нафтогаз" зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру - державі Україна".

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" сказали, скільки Україна отримає від Росії за транзит газу цього року.

газ Нафтогаз Україна збитки економіка
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