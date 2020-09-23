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23 сентября 2020, 11:30 9

"Нафтогаз" понес убытки на свыше 10 млрд грн

23 сентября 2020, 11:30 9
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Чистый доход компании составил 71,403 млрд грн
Чистый доход компании составил 71,403 млрд грн
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Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.

Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности компании, которая обнародована на сайте НАК.

По данным отчетности, чистый доход компании составил 71,403 млрд грн (в первом полугодии 2019 года 90,605 млрд грн).

Финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил так прокомментировал деятельность компании: "В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, значительным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашему акционеру - государству Украина".

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сказали, сколько Украина получит от России за транзит газа в этом году.

газ Нафтогаз Украина убытки экономика
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