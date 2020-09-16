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16 вересня 2020, 10:58 3

У "Нафтогазі" сказали, скільки Україна отримає від Росії за транзит газу цього року

16 вересня 2020, 10:58 3
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Росія зобов’язана платити Україні за заброньовані потужності
Росія зобов’язана платити Україні за заброньовані потужності
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Очільник “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що Росія має заплатити близько $2 млрд за використання газотранспортної системи України в цьому році.

Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

Коболєв зауважив, що принцип "качай або плати” позитивно впливає на прибуток української ГТС, адже Росія зобов’язана платити за заброньовані потужності.

Він наголосив, що цей принцип відіграє важливе значення, особливо в умовах коронакризи.

"Для України як власника ГТС отримання гарантованого доходу, це схоже на оренду квартири: живе, не живе, а все одно оплачується”, – сказав голова "Нафтогазу”.

Крім того, Коболєв додав, що має сумніви, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку - 2”.

На його думку, все залежатиме від санкційної політики США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть приватизувати "Нафтогаз".

газ Нафтогаз Росія Газпром гроші
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