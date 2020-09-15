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15 вересня 2020, 10:42 8

"Не можемо друкувати долари": Зеленський розповів, як Україна виходить з кризи

15 вересня 2020, 10:42 8
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Влада підтримує населення дешевими кредитами
Влада підтримує населення дешевими кредитами
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вже виходить з економічної кризи, викликаною пандемією коронавірусу, так як влада підтримує населення дешевими кредитами.

Як передає RegioNews, про це Зеленський розповів в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.

Ми, звичайно, не можемо друкувати доларові купюри, це ясно. Але ми розробляємо кредитні програми, щоб допомогти людям та компаніям в цій кризі. Раніше ставки за кредитами були високими, від 20 до 25%. Тепер від 5 до 9%. Люди вже скористалися цими кредитами в еквіваленті 6 мільярдів гривень", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що з настанням пандемії у багатьох українських фірмах ввели примусову відпустку і скорочення заробітної плати.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вважає, що на окупованому Донбасі справи йдуть погано.

Україна кредит президент економіка криза
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