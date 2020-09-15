"Не можемо друкувати долари": Зеленський розповів, як Україна виходить з кризи
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вже виходить з економічної кризи, викликаною пандемією коронавірусу, так як влада підтримує населення дешевими кредитами.
Як передає RegioNews, про це Зеленський розповів в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.
Ми, звичайно, не можемо друкувати доларові купюри, це ясно. Але ми розробляємо кредитні програми, щоб допомогти людям та компаніям в цій кризі. Раніше ставки за кредитами були високими, від 20 до 25%. Тепер від 5 до 9%. Люди вже скористалися цими кредитами в еквіваленті 6 мільярдів гривень", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що з настанням пандемії у багатьох українських фірмах ввели примусову відпустку і скорочення заробітної плати.
Раніше повідомлялося, що Зеленський вважає, що на окупованому Донбасі справи йдуть погано.