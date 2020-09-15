"Не можемо друкувати долари": Зеленський розповів, як Україна виходить з кризи

Як передає RegioNews, про це Зеленський розповів в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.

Ми, звичайно, не можемо друкувати доларові купюри, це ясно. Але ми розробляємо кредитні програми, щоб допомогти людям та компаніям в цій кризі. Раніше ставки за кредитами були високими, від 20 до 25%. Тепер від 5 до 9%. Люди вже скористалися цими кредитами в еквіваленті 6 мільярдів гривень", - заявив Зеленський.