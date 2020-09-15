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15 сентября 2020, 10:42 6

"Не можем печатать доллары": Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса

15 сентября 2020, 10:42 6
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Власть поддерживает население дешевыми кредитами
Власть поддерживает население дешевыми кредитами
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский считает, что Украина уже выходит из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так как власть поддерживает население дешевыми кредитами.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Раньше ставки по кредитам были высокими, от 20 до 25%. Теперь от 5 до 9%. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 миллиардов гривен", - заявил Зеленский.

Он отметил, что с наступлением пандемии во многих украинских фирмах ввели принудительный отпуск и сокращение заработной платы.

Ранее сообщалось, что Зеленский считает, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо.

Украина кредит президент экономика кризис
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