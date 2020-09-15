"Не можем печатать доллары": Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина уже выходит из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так как власть поддерживает население дешевыми кредитами.
Как передает RegioNews, об этом Зеленский рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Раньше ставки по кредитам были высокими, от 20 до 25%. Теперь от 5 до 9%. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 миллиардов гривен", - заявил Зеленский.
Он отметил, что с наступлением пандемии во многих украинских фирмах ввели принудительный отпуск и сокращение заработной платы.
Ранее сообщалось, что Зеленский считает, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо.