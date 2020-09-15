"Не можем печатать доллары": Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса

Как передает RegioNews, об этом Зеленский рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Раньше ставки по кредитам были высокими, от 20 до 25%. Теперь от 5 до 9%. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 миллиардов гривен", - заявил Зеленский.