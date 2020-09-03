Президенту "Аркады" сообщили о подозрении и проводят у него обыски

Его обвиняют в выведении 50 млн гривен

Его обвиняют в выведении 50 млн гривен

Фото: flickr

Прокуратура Киева сообщила о подозрении президенту банка "Аркада". Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что в помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.

По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый со своими подельниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.

Путем выдачи кредита из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривен.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Позже в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведение банка с рынка не связано с пандемией.

27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью продажи банка "Аркада".