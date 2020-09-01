З 1 вересня в Україні підвищать пенсії для 1,6 млн осіб

Нові пенсії передбачені лише тим, хто має повний страховий стаж

Нові пенсії передбачені лише тим, хто має повний страховий стаж

Фото: з відкритих джерел

У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 5000 гривень, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ПФУ.

На підвищення пенсії можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж у 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Як зазначили в ПФУ, пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Пенсійний фонд розповів про середню зарплату українців у червні.