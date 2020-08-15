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15 серпня 2020, 10:46 2

Пенсійний фонд розповів про середню зарплату українців у червні

15 серпня 2020, 10:46 2
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Розмір середньої зарплати враховується для обчислення пенсії
Розмір середньої зарплати враховується для обчислення пенсії
Фото: з відкритих джерел
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Як зазначають у Пенсійному фонді України, показник середньої заробітної плати в червні склав понад 11 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію ПФУ.

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підвищення мінімальної заробітної плати для українців. Підвищення пройде в кілька етапів і з 1 липня 2021 року "мінімалка" підвищиться до 6500 гривень.

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