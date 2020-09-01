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01 сентября 2020, 10:02 2

С 1 сентября в Украине повысят пенсии для 1,6 млн человек

01 сентября 2020, 10:02 2
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Новые пенсии предусмотрены только тем, кто имеет полный страховой стаж
Новые пенсии предусмотрены только тем, кто имеет полный страховой стаж
Фото: из открытых источников
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В связи с ростом минимальной заработной платы до 5000 гривен, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

На повышение пенсии могут рассчитывать неработающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет и которые имеют страховой стаж в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Как отметили в ПФУ, пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд рассказал о средней зарплате украинцев в июне.

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