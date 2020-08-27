В Україні затвердили RAB-тарифи на електроенергію

Також було ухвалено рішення підвищити рівень прибутковості на "нову" базу активів в 16,74%

Також було ухвалено рішення підвищити рівень прибутковості на "нову" базу активів в 16,74%

Рixabay

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила зміни до низки постанов про стимулююче тарифоутворення.

Відповідним рішенням, яке було ухвалено на засіданні комісії, встановлені норми доходу на стару і нову бази активів на рівні 3% і 16,74% відповідно, інформує RegioNews з посиланням на "ДС".

Згідно із проєктами постанов, на перший регуляторний період (три роки) встановлюються окремі регуляторні норми доходу для "старої" і "нової" бази активів — 3% і 15,72%, досягнення встановлених показників якості послуг переноситься з 8-го на 13-й рік після переходу на стимулююче тарифоутворення. Водночас комісія підтримала пропозицію "з голосу" про підвищення рівня прибутковості на "нову" базу активів до 16,74%.

Основним питанням, що викликало дискусії під час засідання, було питання норми доходу на стару базу активів. На думку депутатів і представників громадських організацій, що брали участь в засіданні, цю норму доходу необхідно встановлювати на рівні до 8%. Зі свого боку комісія не підтримала ці пропозиції.

Згідно з повідомленням НКРЕКП, відповідно до затвердженої методики стимулюючого тарифоутворення, передбачається, що втрати в мережах операторів системи розподілу повинні знизитися, принаймні, на 1% на першому класі напруги і на 3,5% — на другому класі напруги щорічно.

Зазначається, що регулятор буде аналізувати макрофінансові і економічні показники України, збалансованість роботи ринку, вартість електроенергії як товару і при позитивних сигналах повернеться до розгляду питання збільшення показників прибутковості ВСР з одночасним скороченням терміну досягнення цільових показників.

НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року. Після оприлюднення документу в експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва порушив справу за позовом до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо визнання некомпетентним чинного складу комісії.