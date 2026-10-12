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12 жовтня 2026, 17:49

Переодягнувся в гаражі та подолав 10 км пішки: як агент ФСБ готував диверсію на Вінниччині

12 жовтня 2026, 17:49
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Фото: СБУ
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На Вінниччині російського агента, який на замовлення ФСБ підпалив релейну шафу "Укрзалізниці", засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews .

За даними слідства, диверсію чоловік вчинив у Вінниці. Російська спецслужба розраховувала, що знищення релейної шафи на місцевій залізничній лінії порушить транспортну логістику вантажних перевезень.

Співробітники СБУ затримали агента в березні 2025 року — за місцем проживання, протягом 48 годин після підпалу.

Як встановило розслідування, завдання ФСБ виконував місцевий військовослужбовець-контрактник, який самовільно залишив військову частину та тривалий час переховувався. У цей період він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав сумнівні підробітки в Telegram-каналах.

Після вербування росіяни доручили чоловікові знищити релейну шафу залізниці. Для цього він придбав у будівельному магазині засіб для розпалювання вогню та перелив його в пляшку з-під води, щоб замаскувати легкозаймисту суміш.

Перед диверсією агент переодягнувся у власному гаражі, після чого пішки подолав понад 10 кілометрів до об’єкта. Дорогою він постійно змінював маршрут і намагався уникати камер відеоспостереження.

На місці чоловік зламав захисний корпус енергообладнання, облив його легкозаймистою сумішшю та підпалив. Загоряння він зафіксував на камеру телефона, щоб прозвітувати перед ФСБ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили одяг, у якому чоловік вчинив диверсію, а також смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, та ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини.

Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який коригував російські удари по Одещині та збирав інформацію про позиції української протиповітряної оборони.

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