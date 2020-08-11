ОАСК порушив справу за позовом про некомпетентність комісії НКРЕКП

Засідання проводитись не буде

Засідання проводитись не буде

Фото з відкритих джерел

Окружний адміністративний суд Києва порушив справу за позовом до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо визнання некомпетентним чинного складу комісії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ОАСК.

У пресслужбі суду зазначили, що він вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Нагадаємо, наприкінці липня суддів Окружного адмінсуду Києва викликали на допит до ГПУ.