14:41  11 серпня
Олександра Кольченка визнали винним у бійці під посольством Білорусі
11:34  11 серпня
Садовий про заяву Степанова: у Львові не розгортають лікарні другої хвилі
13:10  11 серпня
На Донбасі побільшало пожеж: штаб ООС забив на сполох
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2020, 15:15

ОАСК порушив справу за позовом про некомпетентність комісії НКРЕКП

11 серпня 2020, 15:15
Читайте также на русском языке
Засідання проводитись не буде
Засідання проводитись не буде
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Окружний адміністративний суд Києва порушив справу за позовом до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо визнання некомпетентним чинного складу комісії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ОАСК.

У пресслужбі суду зазначили, що він вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Нагадаємо, наприкінці липня суддів Окружного адмінсуду Києва викликали на допит до ГПУ.

суд Київ НКРЕКП засідання комісія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »