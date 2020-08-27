В Украине утвердили RAB-тарифы на электроэнергию

Также было принято решение повысить уровень доходности на "новую" базу активов в 16,74%

Также было принято решение повысить уровень доходности на "новую" базу активов в 16,74%

Рixabay

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения в ряд постановлений о стимулирующем тарифообразовании.

Соответствующим решением, которое было принято на заседании комиссии, установлены нормы дохода на старую и новую базы активов на уровне 3% и 16,74% соответственно, информирует RegioNews со ссылкой на "ДС".

Согласно проектам постановлений, на первый регуляторный период (три года) устанавливаются отдельные регуляторные нормы дохода для "старой" и "новой" базы активов — 3% и 15,72%, достижение установленных показателей качества услуг переносится с 8-го на 13- и год после перехода на стимулирующее тарифообразования. В то же время комиссия поддержала предложение "с голоса" о повышении уровня доходности на "новую" базу активов в 16,74%.

Основным вопросом, вызвавшим дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов. По мнению депутатов и представителей общественных организаций, принимавших участие в заседании, эту норму дохода необходимо устанавливать на уровне до 8%. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.

Согласно сообщению НКРЕКП, по утвержденной методики стимулирующего тарифообразования, предполагается, что потери в сетях операторов системы распределения должны снизиться хотя бы на 1% в первом классе напряжения и на 3,5% — на втором классе напряжения ежегодно.

Отмечается, что регулятор будет анализировать макрофинансовые и экономические показатели Украины, сбалансированность работы рынка, стоимость электроэнергии как товара и при положительных сигналах вернется к рассмотрению вопроса увеличения показателей прибыльности ВСС с одновременным сокращением срока достижения целевых показателей.

НКРЕКП подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года. После обнародования документ в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Напомним, Окружной административный суд Киева возбудил дело по иску к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о признании некомпетентным действующего состава комиссии.