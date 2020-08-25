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В Україні хочуть створити реєстр колекторських компаній: що відомо
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25 серпня 2020, 10:51 3

В Україні хочуть створити реєстр колекторських компаній: що відомо

25 серпня 2020, 10:51 3
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За місяць Нацбанк отримав 535 звернень громадян зі скаргами на дії колекторських компаній
За місяць Нацбанк отримав 535 звернень громадян зі скаргами на дії колекторських компаній
Фото: dengi.ua
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Національний банк готує законопроект, який передбачає регулювання роботи компаній, що займаються стягненням прострочених боргів.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході зустрічі з представниками небанківського фінансового сектора, передає RegioNews.

За її словами, законопроєкт передбачає створення реєстру колекторських компаній. Виключення з реєстру буде означати заборону банкам і фінансовим установам укладати договори з цією структурою, підкреслила Рожкова.

Вона уточнила, що виключення з реєстру буде застосовуватися, якщо компанія не реагує на письмові вимоги Нацбанку і на штрафи за порушення законодавства при взаємодії з боржником.

Рожкова також зазначила, що тільки за місяць Нацбанк отримав 535 звернень громадян зі скаргами на дії колекторських компаній. За підсумками розгляду скарг встановлені випадки грубих порушень колекторами вимог законодавства, заявила вона.

Тому в законопроєкті для колекторської компанії з'явиться вимога щодо дотримання нею правил етичної поведінки з боржником.

"У разі порушення колектором правил етичної поведінки будуть передбачені заходи впливу і санкції, в тому числі виключення з реєстру колекторських компаній", – зазначила перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, раніше в НБУ пообіцяли зберегти плаваючий курс гривні.

Україна НБУ економіка законопроєкт Нацбанк
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