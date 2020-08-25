В Украине хотят создать реестр коллекторских компаний: что известно
Национальный банк готовит законопроект, который предусматривает регулирование работы компаний, занимающиеся взысканием просроченных долгов.
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора, передает RegioNews.
По ее словам, законопроект предусматривает создание реестра коллекторских компаний. Исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым учреждениям заключать договоры с этой структурой, подчеркнула Рожкова.
Она уточнила, что исключение из реестра будет применяться, если компания не реагирует на письменные требования Нацбанка и на штрафы за нарушение законодательства при взаимодействии с должником.
Рожкова также отметила, что только за месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний. По итогам рассмотрения жалоб установлены случаи грубых нарушений коллекторами требований законодательства, заявила она.
Поэтому в законопроекте для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником.
"В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из реестра коллекторских компаний", – отметила первый замглавы НБУ.
Напомним, ранее в НБУ пообещали сохранить плавающий курс гривны.