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В Украине хотят создать реестр коллекторских компаний: что известно
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25 августа 2020, 10:51 3

В Украине хотят создать реестр коллекторских компаний: что известно

25 августа 2020, 10:51 3
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За месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний
За месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний
Фото: dengi.ua
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Национальный банк готовит законопроект, который предусматривает регулирование работы компаний, занимающиеся взысканием просроченных долгов.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора, передает RegioNews.

По ее словам, законопроект предусматривает создание реестра коллекторских компаний. Исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым учреждениям заключать договоры с этой структурой, подчеркнула Рожкова.

Она уточнила, что исключение из реестра будет применяться, если компания не реагирует на письменные требования Нацбанка и на штрафы за нарушение законодательства при взаимодействии с должником.

Рожкова также отметила, что только за месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний. По итогам рассмотрения жалоб установлены случаи грубых нарушений коллекторами требований законодательства, заявила она.

Поэтому в законопроекте для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником.

"В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из реестра коллекторских компаний", – отметила первый замглавы НБУ.

Напомним, ранее в НБУ пообещали сохранить плавающий курс гривны.

Украина НБУ экономика законопроект Нацбанк
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