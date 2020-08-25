В Украине хотят создать реестр коллекторских компаний: что известно

За месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний

За месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний

Фото: dengi.ua

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора, передает RegioNews.

По ее словам, законопроект предусматривает создание реестра коллекторских компаний. Исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым учреждениям заключать договоры с этой структурой, подчеркнула Рожкова.

Она уточнила, что исключение из реестра будет применяться, если компания не реагирует на письменные требования Нацбанка и на штрафы за нарушение законодательства при взаимодействии с должником.

Рожкова также отметила, что только за месяц Нацбанк получил 535 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских компаний. По итогам рассмотрения жалоб установлены случаи грубых нарушений коллекторами требований законодательства, заявила она.

Поэтому в законопроекте для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником.

"В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из реестра коллекторских компаний", – отметила первый замглавы НБУ.

Напомним, ранее в НБУ пообещали сохранить плавающий курс гривны.