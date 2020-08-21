Кризис отступает: украинские банки уже увеличили прибыль

В Украине банковская система в прошлом месяце вновь стала прибыльной

В Украине банковская система в прошлом месяце вновь стала прибыльной

В июле текущего года прибыль украинских банков составила 4,599 млрд грн. Банковская система вернулась к прибыльности после полученных в июне ущерба на сумму 5,174 млрд грн.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в январе-июле 2020 года прибыль украинских банков составила 28,389 млрд грн, что на 22,7 меньше, чем годом ранее (36,727 млрд грн).

Доходы банков за январь-июнь 2020 года составили 149,109 млрд грн, тогда как расходы 120,720 млрд грн.

С начала года банки сформировали 19,1 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году – 6,314 млн грн.

Ранее сообщалось, что украинские банки с сентября должны информировать клиентов о размере кредитного лимита.