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19 серпня 2020, 13:25 4

Українські банки з вересня мають інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту

19 серпня 2020, 13:25 4
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Водночас банки мають повідомляти про суму коштів на поточному рахунку клієнта
Водночас банки мають повідомляти про суму коштів на поточному рахунку клієнта
Фото з відкритих джерел
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З 1 вересня банки будуть зобов’язані вчасно повідомляти клієнтів про встановлення, збільшення чи зменшення кредитних лімітів. Відповідна норма міститься в постанові НБУ про розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах банків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Серед іншого банки будуть зобов’язані чітко інформувати клієнтів у смс-повідомленнях, інтернет-банкінгу, месенджері чи електронною поштою (залежно від того, який канал зв’язку обрав споживач) про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки.

Як зазначається в повідомленні, до НБУ продовжують надходити звернення громадян стосовно "неправдивого" смс-інформування: коли банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, але цей залишок формується не лише з власних коштів, а ще й з кредитного ліміту.

"У результаті клієнти не розуміють, скільки фактично коштів залишилося на рахунку, відповідно можуть скористатися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього", – зазначають в НБУ.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять вимоги до депозитних і кредитних договорів банків.

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