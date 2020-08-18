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18 серпня 2020, 14:28 3

"Центренерго" обіцяє повністю розрахуватися з боргами шахтарям до кінця року

18 серпня 2020, 14:28 3
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ПАТ "Центренерго" продало значну частину електроенергії на період до кінця року для того, щоб погасити заборгованість перед державними шахтами за поставлену продукцію.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ПАТ.

Продаж електроенергії до кінця року дозволить "Центренерго" повністю закрити борги перед шахтами", – повідомили в прес-службі.

При цьому в прес-службі зазначили, що точна сума заборгованості, яка почала формуватися ще в 2019 році, підраховується, "але це буде не менше 440 млн грн".

У той же час в "Центренерго" заявили, що звернулися в Кабінет міністрів і Міністерство енергетики України з проханням переглянути розрахункову вартість вугілля держшахтами, виходячи з її ринкової ціни.

Зокрема, сьогодні "Центренерго" вже уклало контракт з приватною української шахтою на постачання вугілля за ціною 1480 грн/т без ПДВ", – вказали в прес-службі.

За її даними, відповідний лист генкомпанія направила до КМУ та Міненерго в п'ятницю, 14 серпня.

Якщо змін за ціною закупівлі вугілля не буде, то "Центренерго" буде просто знищено, а разом з ним і вугільна галузь. Невідповідність собівартості і ринкової ціни електроенергії, величезний розрив між ними щодня наближають незворотні наслідки для нашого підприємства та енергетичної галузі", – підкреслили в прес-службі.

Нагадаємо, 27 липня в.о. голови Міненерго Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики повністю розрахувалося з боргами по заробітній платі шахтарям, залишилися тільки борги за відвантажене вугілля.

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