"Центренерго" обіцяє повністю розрахуватися з боргами шахтарям до кінця року
ПАТ "Центренерго" продало значну частину електроенергії на період до кінця року для того, щоб погасити заборгованість перед державними шахтами за поставлену продукцію.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ПАТ.
Продаж електроенергії до кінця року дозволить "Центренерго" повністю закрити борги перед шахтами", – повідомили в прес-службі.
При цьому в прес-службі зазначили, що точна сума заборгованості, яка почала формуватися ще в 2019 році, підраховується, "але це буде не менше 440 млн грн".
У той же час в "Центренерго" заявили, що звернулися в Кабінет міністрів і Міністерство енергетики України з проханням переглянути розрахункову вартість вугілля держшахтами, виходячи з її ринкової ціни.
Зокрема, сьогодні "Центренерго" вже уклало контракт з приватною української шахтою на постачання вугілля за ціною 1480 грн/т без ПДВ", – вказали в прес-службі.
За її даними, відповідний лист генкомпанія направила до КМУ та Міненерго в п'ятницю, 14 серпня.
Якщо змін за ціною закупівлі вугілля не буде, то "Центренерго" буде просто знищено, а разом з ним і вугільна галузь. Невідповідність собівартості і ринкової ціни електроенергії, величезний розрив між ними щодня наближають незворотні наслідки для нашого підприємства та енергетичної галузі", – підкреслили в прес-службі.
Нагадаємо, 27 липня в.о. голови Міненерго Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики повністю розрахувалося з боргами по заробітній платі шахтарям, залишилися тільки борги за відвантажене вугілля.