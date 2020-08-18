"Центрэнерго" обещает полностью рассчитаться по долгам с шахтерами до конца года

Деньги на выплату долгов возьмут с выручки от продажи электроэнергии

Деньги на выплату долгов возьмут с выручки от продажи электроэнергии

ПАО "Центрэнерго" продало значительную часть электроэнергии на период до конца года для того, чтобы погасить задолженность перед государственными шахтами за поставленную продукцию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ПАО.

Продажа электроэнергии до конца года позволит "Центрэнерго" полностью закрыть долги перед шахтами", – сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что точная сумма задолженности, начавшей формироваться еще в 2019 году, подсчитывается, "но это будет не менее 440 млн грн".

В то же время в "Центрэнерго" заявили, что обратились в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены.

В частности, сегодня "Центрэнерго" уже заключило контракт с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/т без НДС", – указали в пресс-службе.

По ее данным, соответствующее письмо генкомпания направила в КМУ и Минэнерго в пятницу, 14 августа.

Если изменений по цене закупки угля не будет, то "Центрэнерго" будет просто уничтожено, а вместе с ним и угольная отрасль. Несоответствие себестоимости и рыночной цены электроэнергии, огромный разрыв между ними ежедневно приближают необратимые последствия для нашего предприятия и энергетической отрасли", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 27 июля и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Министерство энергетики полностью рассчиталось с долгами по заработной плате шахтерам, остались только долги за отгруженный уголь.