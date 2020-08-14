Стало відомо, скільки на місяць витрачають українці на ліки й лікування

41% переймаються проблемою зростання вартості ліків

41% переймаються проблемою зростання вартості ліків

Витрати українців на ліки та лікування з віком значно зростають. Так само зростає проблема вартості ліків.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання "Скільки грошей протягом останнього року ваша родина в середньому на місяць витрачала на ліки та лікування?", 13% респондентів заявили, що взагалі нічого не витрачали, 15% -- витрачали до 200 грн на місяць, 24% -- віддавали від 200 до 500 грн на ліки, 19% -- платили від 500 до 1000 грн, 7% -- витрачали від 1000 до 2000 грн, і майже 9% -- віддавали на ліки та лікування понад 2000 грн на місяць.

За рік від часу попереднього дослідження (червень 2019 року) громадська думка щодо структури та гостроти проблем у сфері охорони здоров’я практично не змінилася.

Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки, якими вони найчастіше лікуються.

Другою за значущістю проблемою є брак кваліфікованої допомоги з боку лікарів під час хвороби, вона лишається актуальною для 27% респондентів.

Третє місце поділили одразу три проблеми: 20% громадян заявили, що могли здати необхідні аналізи чи пройти призначену діагностику лише за гроші; 19% відзначили, що запис до лікаря чи отримання довідок стали ще більш складними і заплутаними; і 19% поскаржилися на погіршення ситуації зі швидким і якісним наданням невідкладної допомоги.

Як зазначають соціологи, гострота сприйняття проблем зростання вартості ліків більшає з віком респондентів.

Раніше повідомлялося, що близько третини українців продовжують давати хабарі медикам.