В НБУ пояснили, як вплине підвищення мінімалки на ціни

В НБУ мають намір у разі інфляції згладжувати її монетарними методами

В НБУ мають намір у разі інфляції згладжувати її монетарними методами

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Підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень, яке заплановане на 1 вересня 2020 року, не призведе до істотного підвищення цін, як це було 2017 року.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде істотно меншим, аніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів", — пояснив він.

За його словами, підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а відповідно, й економіку на етапі відновлення.

"Є ще один дуже важливий показник, я про нього мимохіть говорив, — коефіцієнт заощаджень населення. Починаючи з 2019 року, і ситуація з коронавірусом дуже прискорила цей процес, ми маємо негативний показник накопичень населення. Це означає, якщо говорити простою мовою, що з доходів люди не відкладають, а навпаки "проїдають" старі накопичення. Тут ми, як Національний банк, як державний орган в спеціальному статусі не можемо ігнорувати цей тренд", — прояснив Шевченко.

Він пояснив, що в НБУ мають намір у разі інфляції згладжувати її монетарними методами.

"Повірте, я за останні два тижні побачив масу досліджень на цю тему, абсолютно різних. Деякі кажуть, що зовсім не має впливу на інфляцію, коли підвищення йде коштом фіскальних механізмів. Я з цим не згоден, але таке підвищення не дає істотного прямого ефекту на інфляцію", — резюмував глава НБУ.

Нагадаємо, парламент може зібратися на позачергову сесію 25 серпня. Планується ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень.