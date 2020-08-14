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14 серпня 2020, 12:59 8

Стало відомо, якою буде мінімальна зарплата у 2021 році

14 серпня 2020, 12:59 8
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Зарплата підвищуватиметься у декілька етапів
Зарплата підвищуватиметься у декілька етапів
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В Україні з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6000 гривень. З 1 липня 2021 року вона підвищиться до 6500 гривень.

Відповідні плани підтвердив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews з посиланням пресслужбу ОП.

Він зазначив, що до 5000 гривень мінімальна зарплата зросте з 1 вересня 2020 року після ухвалення Радою відповідного закону.

"Другий етап цієї програми - збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина - ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", - сказав він.

За словами президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Зеленський просить Разумкова провести засідання Ради 25 серпня, щоб проголосувати за закон про підвищення мінімалки.

зарплати президент медики учителя мінімальна зарплата
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