Стало відомо, якою буде мінімальна зарплата у 2021 році

Зарплата підвищуватиметься у декілька етапів

Зарплата підвищуватиметься у декілька етапів

В Україні з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6000 гривень. З 1 липня 2021 року вона підвищиться до 6500 гривень.

Відповідні плани підтвердив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews з посиланням пресслужбу ОП.

Він зазначив, що до 5000 гривень мінімальна зарплата зросте з 1 вересня 2020 року після ухвалення Радою відповідного закону.

"Другий етап цієї програми - збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина - ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", - сказав він.

За словами президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Зеленський просить Разумкова провести засідання Ради 25 серпня, щоб проголосувати за закон про підвищення мінімалки.